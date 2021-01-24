В детской больнице Ульяновска появился робот для тестов на коронавирус

В детской больнице Ульяновска появился робот, который сам обрабатывает тесты на коронавирус COVID-19, передает телеканал "Россия 24". Современная установка системы "Гамильтон" сокращает время обработки данных, а качество выполнения ПЦР-исследований увеличивается в разы.

С помощью робота медики с начала декабря обработали почти четыре тысячи тестов на коронавирус. Всего же за время работы ПЦР-лаборатории проведено 56 тысяч исследований.

"Автоматизация ускоряет процесс выполнения исследований, приводит к тому, что анализы на ковид становятся более надежными, более правильными, – говорит Ирина Матвеева, заведующая клинико-диагностической лабораторией Детской областной клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева. – Нет ошибок в выполнении данных анализов, нет контаминации проб".