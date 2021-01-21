На борьбу с ковидом отправились роботы на колесах

Сувенирная лавка исторического музея по понятным причинам несколько недель не видела посетителей. Зато сейчас здесь – все для того, чтобы злобные вирусы не стали угрозой для здоровья гостей. Сюда на работу устроился робот-дезинфектор. Теперь он следит за безопасностью воздуха и поверхностей, обеззараживая их с помощью ультрафиолетовых ламп.

"Они работают на волне 254 нанометра, которая является самой эффективной для разрушения оболочек вирусов и их РНК-структур. Нам не нужно заправлять этого робота дезинфектантами, плюс ко всему прочему нам не нужно проветривать помещение", – рассказал профессор Сколковского института науки и технологии Дмитрий Тетерюков.

Зачем ставить лампы на колеса, если их можно просто развесить в помещении и время от времени включать? Но сколько нужно таких приборов, если речь о больших пространствах? Робот же может один регулярно их объезжать.

Вообще, дальний ультрафиолет опасен для глаз, поэтому если идет такая дезинфекция, нужно носить защитные очки. Но этот робот наделен зрением, и если видит человека, лампы выключает. Причем, не все, а только с одной стороны, вторая продолжает процесс обеззараживания. Более того, перед новым циклом робот вернется сюда и постарается посветить ультрафиолетом там, где не смог сразу.

"Мы можем делать умную дезинфекцию и сделать аналитику: сначала определять, где находится большое скопление людей, и соответственно уменьшать скорость, увеличить мощность излучения, – говорит Тетерюков. – Это значительно увеличит эффективность дезинфекции".

Вот еще один подобный аппарат: пригодится там, где требуется регулярная обработка множества небольших помещений – речь об офисах, гостиницах и поликлиниках.

"Вы можете вызвать этого робота и заказать дезинфекцию при помощи телефона удаленно, либо запрограммировать его по таймеру: он приедет и произведет дезинфекцию", – рассказал исполнительный директор лаборатории робототехники компании-разработчика Святослав Морошкин.

Все, что требуется от нас – открыть роботу дверь и выйти из комнаты. На обработку 20 квадратных метров у машины уходит пара минут, после она отправляется по другим вызовам. Человек может вернуться и быть уверенным, что находится в безопасности.