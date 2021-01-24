Москва отказалась от ряда антиковидных запретов

Итак, на этой неделе Москва отказалась от целого ряда антиковидных ограничений. Школьники и учащиеся колледжей вернулись к очным занятиям, музейные коллекции вновь можно увидеть вживую, а в театрах и кинозалах стало вдвое больше зрителей. Запреты сняли на фоне снижения заболеваемости и роста числа вакцинированных. Кстати, привиться теперь можно не только в поликлиниках.

Кажется, так сильно в школу они ни хотели ещё никогда. Встреча с одноклассниками, по которым устали скучать, и с учителями: наконец, лично, а не через экран компьютера.

Школьники с первых по одиннадцатые классы вернулись за парты в понедельник. Опоздавших было много: дети просто отвыкли вставать так рано. Учащимся колледжей удалось поспать на четыре дня подольше. Указ о том, что студентов переводят с дистанта, вышел в четверг, а уже в пятницу их ждали в аудиториях. Вновь заработали музыкальные и спортивные школы, детские кружки и секции.

Образовательный процесс организован с соблюдением методических рекомендаций. Разведены потоки обучающихся, составлен график питания для отдельных групп. Соблюдаются все нормы, требования Роспотребнадзора, говорит заместитель директора Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова Наталья Муковозова

Экскурсии и выставки тоже перешли из онлайн в офлайн. Музеи пустовали почти два месяца.

"Музей будет открыт и работать так же, как он работал до закрытия этого года. Но не так, конечно, как обычно. Будет очень много всего, что связано с живым человеческим общением. Будет много экскурсий, много образовательных программ в разных форматах", – заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

Масштабная ретроспектива Роберта Фалька. 40 зарубежных и частных собраний, что особенно приятно в наше время... Третьяковская галерея. В это трудно поверить, – сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Треегулова.

Третьяковская галерея подготовила семь культурных премьер. Здесь, в Лаврушинском переулке, открылась выставка Александра Бенуа. Приглашают на камерную экспозицию "Бибилейские эскизы" Александра ИвАнова. Много нового и интересного на Крымском валу. Ну и, кончено, всех посетителей просят соблюдать требования безопасности. Таблички расставлены во всех залах. Билеты можно купить как онлайн, так и в кассах. Но вход только по сеансам. Большинство из них расписаны: культурный голод пришли утолить многие.

В Музее Москвы премьера на злобу дня: выставка, посвящённая самоизоляции. Своими историями делились художники и простые москвичи. Экспозиция – как документальная хроника пандемии: от масок до скриншотов видеозвонков.

"Мы стали делать эту выставку давно. С самого начала было понятно: происходящее надо архивировать и собирать. Условно мы проводили социологическое исследование. Вот эта выставка – она не просто выставка. Это по-настоящему исследовательская выставка. Исследовательская не только потому, что тут есть результаты истолкований, а они тут есть. Но ещё и потому, что она по своей сути таковой является", – говорит сокуратор выставки "Музей самоизоляции, старший научный сотрудник Музея Москвы Полина Жураковская.

К выходным театрам пришлось менять рассадку. С начала ноября залы заполнялись только на четверть, теперь разрешено наполовину. Большой выставил на сайте дополнительные билеты на ближайший балет "Нуреев" – их раскупили в считанные часы. Как отмечают руководители театров, решение увеличить количество зрителей очень важно и с экономической точки зрения.

"Мы – частный театр, Московский театр мюзикла не государственный театр, нам помогает Правительство Москвы. Но на самом деле мы зарабатываем на жизнь сами. И, конечно, для нас каждый зритель – это возможность платить зарплату, оплачивать аренду помещений. Но, конечно же, артисты чувствуют на клеточном уровне, на эмоциональном, когда зал заполнен и когда в зале сидят люди", – заявил худрук Московского теарта мюзикла Михаил Швыдкой.

Некоторые ограничения все-таки сохраняются. Московские рестораны, бары и кафе по-прежнему будут работать до 23-х часов. Ночные клубы закрыты. Остается в силе требование об удалённой работе не менее трети сотрудников столичных организаций и предприятий.

"Мы после пандемии, когда уже разрешат работать всем, все равно не будем выводить людей на 100-процентный график, поскольку, как показала практика, это не так эффективно и тем, кому интересно будет находиться именно дома, мы скорее всего оставим такой режим. Тем более, законодательство позволяет это сделать", – сообщил генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский.

Людей старше шестидесяти пяти просят оставаться дома. Но тем, у кого есть прививка от коронавируса, разрешено свободно перемещаться по городу, социальные карты таких москвичей разблокируют.

Валерий Викторович Колобов работает в театре. Здесь же решил и вакцинироваться. С этой недели в Москве заработали еще пять мобильных прививочных пунктов. Теперь сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", трех торговых центрах, фудмоле "Депо" и флагманском МФЦ в "Москва-Сити".