Индустрия развлечений Москвы понемногу выходит из коронакризиса

В Москве сняли запрет на работу развлекательных заведений в ночное время. А еще театры и кинотеатры теперь могут продавать больше билетов. Как прошли выходные?

Ограничительных мер меньше, но покупать билеты на выходные дни или вечерние сеансы по-прежнему лучше заранее. Столичным кинотеатрам теперь разрешено заполнять залы наполовину, а не на четверть, как было в последние месяцы. И зрители не упускают возможность посмотреть кино на большом экране.

Санитарные требования к кинотеатрам сохраняются. Посетителей просят носить маски и соблюдать дистанцию. После каждого сеанса в зале проводят дезинфекцию.

Как и во всем мире, российские кинотеатры испытывают еще и репертуарный дефицит. Выход – ретроспективные показы. В "Иллюзионе" и в докоронавирусные времена регулярно показывали отечественную и мировую классику, которую практически невозможно увидеть на большом экране. Возможно, предполагают в кинотеатре, повторный прокат за счет нынешней ситуации станет только популярнее.

"Действительно, большой Голливуд придерживает релизы, переносит их на год и даже через год. Тем ценнее становятся и "Иллюзион", и Госфидльмофонд – главный фонд страны. Архивные показы имеют большее значение, чем когда-либо", – отмечает арт-директор кинотеатра "Иллюзион" Надежда Степанова.

За то время, пока кафе, клубам и ресторанам было положено закрываться в 11 часов вечера, привычки москвичей немного изменились. Люди стали встречаться заметно раньше, выросла выручка в дни, когда посетителей традиционно было немного – например, гости стали чаще приходить по четвергам и воскресеньям.

А в минувшие выходные Москва снова оправдала звание города, который не спит. Бары, рестораны и караоке устроили отложенную новогоднюю вечеринку.

"В эту пятницу получилось, что все москвичи, которые с какой-то периодичностью тусят ночами, решили воскресить эти замечательные развлечения. У меня несколько заведений обновили свои исторические данные по выручкам, побили рекорды за все время существования", – говорит ресторатор, президент Профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий.

О выходе из коронакризиса в фитнес-индустрии говорят осторожно. Пока в спортзалы в основном ходят те, кто купил клубные карты в докоронавирусные времена. А новые клиенты пока не готовы платить за фитнес на год вперед.

"Многие люди опасаются связывать себя долгосрочными контрактами и ориентируются на месяц-два-три. Мы сейчас ориентируемся на более короткие карты. Это то, чего раньше не было", – комментирует ситуацию руководитель отдела продаж фитнес-клуба Алексей Шишков.

В столичных спортзалах по-прежнему следят за наличием масок и санитайзеров, а еще – за наполняемостью, особенно на групповых тренировках. На каждого спортсмена-любителя должно быть полтора-два метра пространства. Такие меры Роспотребнадзор вводил, советуясь с представителями отрасли. И в бизнес-сообществе говорят, что действующие требования комфортны как для самих спортклубов, так и для их клиентов. А вот в регионах сохраняются ограничения, которые часто мешают нормальной работе залов. Поэтому вместе с Роспотребнадзором Национальное фитнес-сообщество разработало проект универсального для всей страны документа, который описывает методические рекомендации, уже действующие в столице.

"Конечно, мы хотим, чтобы эти требования побыстрее распространились на регионы. Поскольку в регионах эти требования зачастую либо слишком завышены, либо алогичны для использования, что создает некие сложности для ведения фитнес-бизнеса и для посещаемости людьми фитнес-клубов", – подчеркивает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

В целом же фитнес-индустрия строит, скорее, позитивные прогнозы. Проблем с посещаемостью у клубов не осталось. Да и продажи вселяют осторожный оптимизм: если в августе 2020 года заключалась на 40 процентов меньше контрактов, чем в докоронавирусные времена, то уже в январе текущего года падение продаж сократилось вдвое.