Глоток свежего воздуха: Москва сняла ряд ограничений из-за COVID-19

В Москве отменяют ряд ограничений, связанных с коронавирусом. 27 января об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. Количество новых случаев заражений снижается. И это позволило снять ряд карантинных мер. Сохранится ли режим удаленной работы, вернутся ли студенты после каникул в вузы и какие ограничения сохранятся?

Известная формула "дом-работа, работа-дом" — снова актуальна. Требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников в режим дистанционной работы теперь не обязательно. Сохранять удаленку или возвращать сотрудников в офис — решение остается полностью за руководителями предприятий.

Последнее онлайн-совещание перед возвращением в офис и неподдельные эмоции тех, кто несколько месяцев работал из дома.

‑ Нас выпустили на свободу! Завтра ждем всех в офисе!

Предприниматель Егор Липовецкий решил вывести всех служащих в офлайн. Говорит, так проще контролировать работу.

"Мне сотрудники в чат писали, когда узнали эту новость: "Йухууу! Мы снова на работе!" Мне уже работа снится", – признается бизнесмен Егор Липовецкий.

Но возвращаться в жесткие офисные рамки хотят не все. Во-первых, можно сэкономить на аренде, да и других плюсов немало.

"Тридцать процентов нашего кадрового состава решили остаться на удаленке. Им это очень удобно. И самый главный плюс — экономия денежных средств на дорогу, на питание в столовой, экономия в целом личного времени", – перечисляет преимущества удаленки предпринимательница Юлия Ман.

Школьники уже за партами, на очереди — студенты. В коридорах РГГУ пока пусто. Очные занятия возобновляются с 8 февраля. Но ограничения будут.

"Дистанция социальная — особенно в коридорах. На занятиях это очень сложно, вы же понимаете, аудитории не резиновые. Но масочный режим — обязательный", – разъясняет ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов.

Решение о формате обучения в вузах будет принято в ближайшие дни. Иностранные студенты, которые пока не могут въехать в Россию, продолжат учебу дистанционно.

"Конечно, мы соскучились по нашим студентам! Мы их любим, ждем в стенах университета, ведь студенты — это сердце университета, это его жизнь!", – подчеркивает временно исполняющий обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Андрей Келлер.

Еще одно решение касается работы предприятий общепита. Снимается запрет на работу баров и ресторанов в ночное время. После нескольких месяцев, говорят рестораторы, это как глоток свежего воздуха.

"Рестораны, у которых ночная концепция, это 10-20 процентов выручки. Это огромная сумма, потому что сегодня каждая копейка на счету!", ‑ подсчитывает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, ресторатор Сергей Миронов.

Рады и посетители: вечеринка в баре может продлиться до утра.

- Ждем после 19 часов!

Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке и соблюдению санитарных норм. При этом запрет на работу кальянных остается в силе. Чтобы ситуация стабилизировалась, москвичей просят строго соблюдать меры безопасности.

"Все обязаны носить маски и перчатки и в общественном транспорте, и в торговых предприятиях, и в офисах в том числе", – подчеркивает глава департамента торговли и услуг московского правительства Алексей Немирюк.

Отменяется и цифровой фейсконтроль. Система QR-кодов теперь только рекомендация. Но как отметил в своем блоге мэр российской столицы, стоит помнить, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. И мы по-прежнему должны соблюдать осторожность.