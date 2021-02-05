Конец дистанционки: что изменится для студентов в альма-матер

Москва отменяет еще одно ограничение связанное с коронавирусом. С понедельника, 5 февраля, студенты столичных вузов выходят с дистанционки. Занятия возобновятся в очном формате с обязательным соблюдением санитарных требований. Некоторые изменения внесут и в расписание лекций. Что еще придется скорректировать?

Проверка Роспотребнадзора в ГИТИСе — ректор Григорий Заславский побывал в роли студента и отвечал на вопросы инспекторов.

— Ваш вуз сейчас готов к началу учебного сезона. Теперь остается дело за вами, чтобы с вашей стороны осуществлялся должный контроль.

Григорий Заславский и осуществляет: он лично останавливает нарушителей.

— Смысл этого в том, чтобы, выйдя 8 числа, не уйти 9 и 10 снова в онлайн.

Снимать маску можно только на сцене. И в карантин студенты-актеры продолжали репетировать небольшими группами, а вот лекции были только онлайн. Перебои с интернетом никто не отменял. Иногда, признаются студенты, приходилось пропускать лекции не по своей воле. Сейчас они рады, что смогут увидеть своих педагогов не в Zoom.

В альма-матер тоже готовятся к встрече со студентами: дезинфицируют, наносят разметку, корректируют расписание. Вот что рассказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий:

— Конечно, будем соблюдать все меры, чтобы в данном корпусе находилось не более определенного количества людей. Каждая аудитория будет проветриваться и будут разные потоки. Одни будут заканчивать занятия, другие начинать.

Формат занятий немного поменяется. Например, общие потоковые лекции будут проходить не в одной аудитории, как раньше. Студентов станут распределять по разным помещениям. Рассадка теперь будет как в театре — через одного. Если хоть один студент заболеет, на карантин отправят всю группу. Но лучше уж так, говорят преподаватели.

Уже на понедельник назначены первые пересдачи, ведь зимняя сессия в этом году проходила по Zoom. Так что тем, кто с первого раза не сдал экзамен онлайн, с преподавателем придется общаться уже лично.