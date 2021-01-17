Испытание дистанционкой: дети возвращаются в московские школы

Уже в понедельник столичные школьники вернутся к привычному формату обучения. Этого дня ждали и учителя, и школьники, и их родители. Кстати, при желании, они имеют право по заявлению оставить ребёнка на удалёнке.

- Я надену пиджак, я считаю, что надо надеть белую рубашку.

Это – как выход в свет. По-школьному. День, который сёстры Настя и Лиза ждали больше трёх месяцев, наконец, настал.

"Я очень рада, что мы, наконец-то, выходим на очное образование. Очень тяжело заниматься самим, нужно прилагать очень большие усилия, заставить себя сесть позаниматься, а когда в школе: и весело, потому что одноклассники рядом, и с учителями как-то проще", – считает ученица 11 класса Анастасия Дубровская

Испытание дистанционкой прошли не только школьники, но и их родители.

"Ой, мы очень счастливы, наверное, каждый родитель счастлив, что дети возвращаются в школу, что у них начнётся живое общение", – рассказала Анна Дубровская.

Общаться и учиться будут по-прежнему с ограничениями. В школах уже всё готово. Антисептики и санитайзеры на каждом шагу. Масок и перчаток в избытке. На входе – контроль температуры тела.

"Проведена, действительно, очень серьёзная работа: это и генеральные уборки, и дезинфекция всех помещений. Утренний фильтр, термометрия, масочно-перчаточный режим для всех сотрудников школы, проветривание, кварцевание", – рассказала директор школы № 1950 г. Москвы Александра Белова.

Общего звонка на урок не будет. Заниматься и отдыхать классы будут по своему расписанию. В одном кабинете. Выходить в коридор на перемене, конечно, можно. В это время помещение будут проветривать и обеззараживать.

Навигация в школе продумана так, чтобы разные классы как можно реже контактировали между собой. И во время перемен, и в столовой.

"Образовательная организация открывает несколько входов в школу. Каждый класс знает, через какой подъезд входит, по какой лестнице он поднимается на свой этаж", – пояснила директор школы № 1637 г. Москвы Наталья Зуева.

Забыл? Смотри схему. Шпаргалки с планами передвижения здесь на каждом этаже. Как и предупреждения мыть чаще руки. Возвращение к режиму – процесс сложный, говорят психологи.

"На уроках в большей степени будет задействованы групповые формы работы для того, чтобы потребность в общении была направлена в правильное русло, и дети могли общаться в рамках выполнения учебных заданий", – рассказала заместитель директора городского психолого-педагогического центра департамента образования г. Москвы Нина Середенко.

От общения "глаза в глаза" без монитора дети тоже отвыкли. Спрос на обычном уроке куда серьёзнее. Теперь ответную тишину на вопрос – не спишешь на проблемы со связью. К этому тоже нужно быть готовым.

"Мы скорректировали все рабочие программы для того, чтобы дети как можно мягче, адаптивнее вошли в образовательный процесс. Проанализированы методы, с помощью которых можем выявить дефицитные темы, каждый урок будет выделяться время для повторения", – успокоила учитель физики школы № 1950 г. Москвы Наталья Васильева.

Меры ограничения знакомы и учителям, и детям. Учебный год в сентябре начался по новым правилам. Противовирусным. Сейчас схема та же – чтобы учиться в школе, нужно всем неукоснительно соблюдать меры безопасности. Даже из-за одного заболевшего – на онлайн обучение отправят весь класс. Однако, если число заражений среди школьников не будет расти, отметил Сергей Собянин, дистанционка навсегда останется в прошлом.

"В начале февраля заканчивается срок, определённый Министерством образования. И если никакого радикального ухудшения ситуации не будет, и она будет стабильна, то, скорее всего, Министерство образования не будет продлевать решение о дистанционном обучении", – сказал московский мэр Сергей Собянин.

Проездные школьникам разблокируют. А вот студенты вузов и колледжей пока продолжат учиться онлайн. Остаются закрытыми для посещений спортивные и досуговые школы и центры.