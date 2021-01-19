Миллионы российских школьников вернулись к традиционной форме обучения

Путь к знаниям теперь практически стерильный. Школа начинается с проверки температуры и дезинфекции обуви. Мыть руки теперь обязательно не только перед едой, а чем чаще – тем лучше. Но к этому, кажется, привыкли уже все.

За реальные парты в классы вернулись миллионы российских школьников. Позади – три месяца дистанционного обучения, не отходя от домашнего компьютера. Виртуальная учеба, что успела уже поднадоесть и родителям, и учителям.

"На качестве подготовки это уже сказалось и ещё скажется. Но если на этом все, то мы в конце года постараемся наверстать", – считает Сергей Сопочкин, директор лицея №130.

А вот школьникам придется снова привыкать к обычному формату. Глаза в глаза. Как говорят преподаватели, спрос на очных занятиях всегда выше. Плюс уже привычные санитарные ограничения.

А вот носить школьникам маски или нет, решают сами родители. Четких инструкций ни у Роспотребнадзора, ни у министерства просвещения для детей нет. Только рекомендации.

Все уроки в одном классе. Начало занятий с 15-минутным интервалом, чтобы на переменах не собирать в коридоре большую толпу. Заходить в школу и выходить тоже строго по специальной схеме и через разные двери. Правила, которые могут остаться надолго.

Что же касается уже освоенного дистанционного обучения, то прощаться с ним пока рано. Существенные изменения коснуться и экзаменов. В этом году они тоже пройдут по новым правилам.

"Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, не надо будет сдавать экзамен. А кто планирует – так же по русскому и по тем предметам, которые нужны для поступления", – пояснил Сергей Кравцов, министр просвещения.

Только десять учебных учреждений по всей стране еще не открыли свои двери. Там, где ситуация с пандемией самая сложная, привычная очная форма в большинстве школ сохранится до конца года.