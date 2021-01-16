Снова в школу: российские ученики возвращаются за парты

В понедельник ученики вернутся за парты, за исключением десяти школ в семи регионах. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов. При желании родителей дети могут остаться на домашнем обучении. В своем выступлении министр уделил внимание итоговой аттестации.

В своем выступлении министр Сергей Кравцов несколько раз повторил: среднее образование в стране останется традиционным. Технологии и формы. которые применялись во время онлайн-обучения в школах, станут лишь дополнением к привычным урокам за партой. 18 января дети во все школы в 85 субъектах России, включая Москву. Исключение составят всего десять школ в семи регионах. Они пока на карантине. Однако у родителей остается право выбора.

"У родителей, в связи с действующим законом об образовании, есть право выбора формы обучения – очная или домашняя форма. Детям, которые по той или иной причине осваивают материал дома, помогу, в том числе в цифровой образовательной среде. Она не заменяет систему, а дополняет", – отметил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Впрочем, в этой ситуации ничего нового нет. И до пандемии родители могли предпочесть домашнюю форму обучения, это могло быть связано со здоровьем ребенка или иными причинами. Особенно острым, как и всегда, остается вопрос итоговой аттестации как в 9, так и в 11 классе. Нынешнее решение приняли исходя из того, что многие дети сейчас волнуются, и главное – сохранять спокойствие и здоровье. В этом году в девятых классах аттестаты выдадут по результатам двух обязательных экзаменов, это русский и математика. ОГЭ по выбранным предметам проводить не будут.

"У 11-классников, которые не планируют пойти в вузы, вместо ЕГЭ в конце мая – два экзамена по русскому и математике. Планирующим в вузы – ЕГЭ по русскому и предметам для поступления. ЕГЭ по математике базового уровня не будет, итоговое сочинение-изложение в конце апреля", – добавил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Нужно учитывать, что все эти изменения относятся лишь к весне 2021 года, и это фактически плавный переход от учебы онлайн к традиционной форме образования и сдачи экзаменов. Ситуация, когда 11-классник не собирается поступать в вуз и не сдает ЕГЭ, не является препятствием к перемене мнения в дальнейшем. Если молодой человек после армии, например, понимает, что созрел для института – он может сдавать ЕГЭ. Так же после 11 класса можно получить рабочую специальность или профильное образование в лицее.