Первый послекарантинный звонок: школьники вернулись к очному обучению

С понедельника, 18 января, школьники с 1 по 11 классы почти во всех регионах России вернулись к очному обучению. В Москве закончились трехнедельные зимние каникулы, и за парты вернулись более миллиона учеников.

Первый послекарантинный звонок для школьников Кургана звучал в разное время. Потоки учеников разведены — одни начинают учиться в 8 утра, другие в 9. Самое главное, что вернуться к очному обучению смогли все дети, в том числе учащиеся 5-8 классов, которые больше двух месяцев были на дистанционке.

В школах Адыгеи, несмотря на ограничительные полосы на полу, одноклассникам было трудно соблюдать дистанцию. От дружеских объятий не удержаться — не виделись целый месяц. Радуются и учителя — на уроке биологии, например, можно провести полноценную лабораторную работу.

Чтобы защитить и детей, и учителей, во всех школах России действуют строгие правила. Несмотря на то, что учебные заведения вернулись к очному обучению, санитарные требования не отменяли. У каждого класса свое помещение, везде установлены рециркуляторы, есть и антисептики. На входе обязательно всем измеряют температуру. Классы проветривают и регулярно проводят обработку. Механизм отработали еще в первую волну пандемии.

К очному обучению возвращаются и колледжи. В Орле, прежде чем начать занятия, всех преподавателей протестировали на COVID-19. А вот студентам предложили выбрать, в какой форме продолжить обучение. Остались дома единицы.

В Москве с 18 января все школы тоже работают в штатном режиме. Если ученики уже заняли свои места, то преподаватели возрастной группы 65+ продолжают вести уроки дистанционно. Многие из них уже прошли первый этап вакцинации и вернутся в школы после второго.

К привычному формату работы вернулись еще не везде. Из сорока тысяч российских школ одиннадцать в шести регионах находятся на карантине. А, например, в Карелии вышли все, кроме 5-8- классов.

"С 18 января к очному обучению приступило более 97 процентов учащихся. Это более 16,3 миллиона школьников во всех 85 регионах. В школах реализуется достаточно большой комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий", — отметил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Если у кого-то из школьников подтвердят коронавирус, всех его одноклассников переведут на дистанционку сроком на две недели. Уже очевидно, что дистанционное образование не станет стандартом обучения. Все ограничения — лишь временная, но необходимая мера.