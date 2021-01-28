Студенты МГУ вернутся к очному обучению 8 февраля

Студенты МГУ смогут вернуться к привычному, очному режиму обучения уже с 8 февраля. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте вуза. Подписал документ ректор МГУ Виктор Садовничий.

Отмечается, что студенты и сотрудники МГУ должны выполнять все противоэпидемиологические требования, предписанные Роспотребнадзором. В приказе также обращается внимание на то, что преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания могут выйти из дистанционного режима работы по согласованию.

В документе говорится, что массовые мероприятия с участием студентов разных групп исключены.

18 января к очному обучению вернулись российские школьники. В скором времени министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков рассказал, что в стены университетов смогут вернуться и студенты.