Российские вузы возвращаются к очному обучению. Такое право дает им приказ Минобрнауки, сообщает телеканал "Россия 24".

Каждое учебное заведение решает вопрос формы занятий по согласованию с региональными органами Роспотребнадзора. Так, о переходе к традиционному обучению заявили МГУ, МГИМО, университет имени Баумана и другие. При этом в вузах, как правило, выбирают гибридный формат. На очное обучение переводят лабораторные работы и семинары, а вот потоковые лекции остаются в онлайне, так как на них должно присутствовать слишком много студентов. Какие-то институты и вовсе предпочли пока отложить возвращение учащихся в аудитории.