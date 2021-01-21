Власти Москвы с 22 января смягчают антиковидные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице будут смягчены ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В частности, с завтрашнего дня открываются колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличивается с 25 процентов до 50-ти.

Кроме того, в Москве возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных мероприятий.

Вместе с тем остается в силе требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников организаций на режим дистанционной работы.

Также сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных заведений.

До существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет. Однако после вакцинации социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы.

О решении столичных властей сообщается на сайте мэра Москвы.