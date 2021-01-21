Ограничения в Москве: что отменяется, а что остается

С пятницы, 22 января, в столичных театрах и кинозалах станет больше зрителей. Музеи и библиотеки вновь откроются для посетителей, а дети смогут вернуться в кружки и спортивные секции. Москва решила пойти на смягчение ряда антиковидных запретов на фоне некоторого снижения заболеваемости и роста числа вакцинированных. Какие ограничения пока останутся в силе?

Научиться готовить мясо по-бургундски по Zoom — именно так последние месяцы проходят занятия у студентов кулинарного колледжа. Студентка 3 курса Татьяна Дадонова рассказала о минусах такого обучения:

— Отвлекаешься на экран и можешь ненароком палец порезать. Не видно, как преподаватель блюдо выкладывает.

Уже в пятницу, 22 января, студенты столичных колледжей смогут вернуться в свои аудитории. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Вновь заработают музыкальные, спортивные школы, детские кружки и секции. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм.

"Места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами. В кабинетах установлены безопасные для детей бактерицидные лампы", — отметила заместитель директора по содержанию образования и конвергенции образовательных программ "Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара Елена Молчанова.

Снять некоторые ограничения в Москве позволила положительная динамика ситуации с коронавирусом.

"Последнюю неделю ежедневно выявляется от двух до четырех тысяч новых случаев заражения, что значительно меньше, чем в конце декабря. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения", — написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

Экскурсии и выставки тоже переходят из онлайн в офлайн. Теперь любимые картины можно увидеть своими глазами. Два месяца залы столичных музеев пустовали, но уже 22 января они снова открывают свои двери.

"Это счастливый день, просто день рождения! Очень похоже по состоянию. Многие звонят и меня поздравляют. Это, конечно, не норма, что музей так долго закрыт. Наконец, все превратится в живую жизнь", — поделилась радостью директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Число зрителей в театрах и кинотеатрах увеличится вдвое. Если раньше зал мог быть заполнен только на 25 процентов, теперь на 50 процентовю.

"На многие наши спектакли билеты продаются очень быстро и невозможно попасть, учитывая всего 25 процентов посадки. Поэтому сейчас все желающие, кто хочет попасть на спектакль, пожалуйста — билеты в продаже", — рассказал художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Ряд ограничений пока все-таки сохраняется. Например, все рестораны, бары и кафе в городе по-прежнему будут работать только до 23:00. Соответственно, ночные клубы остаются пока закрытыми.

Остается в силе и требование об удаленной работе не менее трети сотрудников столичных организаций и предприятий. Впрочем, некоторым это и нравится, ведь не нужно тратить время на дорогу.

Сохраняется домашний режим и для москвичей старше 65 лет. Если есть прививка от коронавируса, ограничение снимается, а социальная карта разблокируется.