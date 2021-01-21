Москва вновь вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом

Москва вновь впереди по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В российской столице за сутки их было зафиксировано 3 тысячи 458. Следом за Москвой идет прежний антилидер – Санкт-Петербург. Здесь выявлено 3 тысячи 112 новых случаев коронавирусных инфицирований. Тройку замыкает Московская область. В Подмосковье 1 тысяча 92 новых случая коронавирусной инфекции.

За сутки в России от коронавируса умерли 612 человек, сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса. 79 смертей приходится на Санкт-Петербург, 69 пациентов скончались в Москве и 59 – в Подмосковье. Всего с начала пандемии в России умерли 67 тысяч 832 человека. Были зарегистрированы с 11 марта 2020 года 3 миллиона 655 тысяч 839 случаев коронавирусной инфекции, при этом 3 миллиона 54 тысяч 218 пациентов с заболеванием справились.

Более трехсот новых заболевших в Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, в Красноярском крае и Вологодской области. Немного лучше ситуация с заболеваемостью в Хабаровском и Пермском краях, в Карелии, Челябинской, Самарской, Иркутской, Саратовской, Архангельской, Волгоградской областях и в Крыму.

Всего в России проведено более 98 миллионов тестов на COVID-19, 410 тысяч из них в последние сутки.

Москва, тем временем, смягчает антикоронавирусные ограничения. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркнул, что у него появился осторожный оптимизм в отношении развития эпидемической ситуации. С 22 января открываются колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования. С 25 до 50% увеличивается допустимое присутствие зрителей в кинотеатрах, театральных и концертных залах. Открываются музеи и библиотеки. А вот студентам учебу на удаленке пока продлили.

Но требование о переводе не менее 30 процентов работников на дистанционку остаются в силу, также сохраняется домашний режим работы для сотрудников старше 65 лет. Транспортные карты пожилых москвичей будут разблокированы только после вакцинации их обладателей.