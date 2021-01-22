Питер снова обогнал Москву по числу случаев коронавируса

Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России выросло на 21 513 заболевших.

О этом сообщила пресс-служба оперативного штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что лидером стал Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 3104 случая заболевания, на втором месте идет Москва (3037), на третьем Подмосковье (1142).

За прошедшие 24 часа отмечено 580 случаев летального исхода с диагнозом "ковид", из них 72 пациента умерли в столице.

Выписались за минувшие сутки 27 318 человек.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии в России составило 3 677 352, вылечились 3 081 536 человек, скончались 68 412.