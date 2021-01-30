Петербург обогнал Москву по числу инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 19032 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в субботу в штабе по борьбе с распространением коронавируса, инфекция распространилась в 85 регионах страны.

За сутки скончались 512 пациентов. Выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 24502 человека.

Санкт-Петербург (2512) обогнал Москву (2430) по числу инфицированных за сутки.

С начала пандемии в России заразились 3832080 человек. Умерли от последствий тяжелого течения болезни – 72697. Выздоровели – 3279964 пациентов.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,94. В Москве показатель поднялся до 0,95.

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