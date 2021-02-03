Петербург обогнал Москву по суточному приросту случаев COVID-19

Число новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированных за в России за сутки, снизилось до 16,4 тысячи. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа скончались 526 пациентов с коронавирусом, выздоровели более 24,8 тысячи человек.

Наибольшее число случаев впервые за долгое время выявлено не в Москве, а в Санкт-Петербурге. В столице за сутки зафиксировано 1545 случаев (наименьший показатель с конца сентября 2020 года), в Петербурге – 1916. Третья по суточному приросту заболеваемости – Московская область, где выявлено 773 случая.

За все время пандемии в России выявлено более 3,9 миллиона случаев коронавируса, более 3,63 миллиона случаев выздоровления и почти 74,7 тысячи летальных исходов.

За этот период в стране проведено более 102,8 миллиона тестов на COVID-19, из них 287 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся более 626 тысяч человек.