В России свободна треть коек для пациентов с COVID-19

В настоящее время в России свободна треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время селекторного совещания с регионами.

Государственный деятель обратил внимание на то, что свободные койки должны вернуться в нормальный режим работы. Мурашко отметил, что это нужно для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю, сообщает РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в феврале средняя скорость распространения COVID-19 сократилась почти вдвое.

В российском оперштабе заявили, что впервые с октября число заразившихся за сутки, по данным на 2 февраля, опустилось ниже 17 тысяч.