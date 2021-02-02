Оперштаб: впервые с октября число заразившихся за сутки опустилось ниже 17 тысяч

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, опустилось ниже 17 тысяч. За минувшие 24 часа зафиксировано 16,6 тысячи случаев, сообщил во вторник, 2 февраля, оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Такой уровень заболеваемости наблюдается впервые с октября 2020 года.

При этом почти 1,6 тысячи случаев из выявленных – без активных клинических проявлений.

Почти 22,4 тысячи человек за сутки были выписаны по выздоровлению, 539 человек скончались.

Среди регионов по уровню заболеваемости продолжает лидировать Москва (1701 новый случай за сутки). Наименьшее число вновь выявленных случаев – один – зарегистрировано на Алтае.

Всего на данный момент с начала пандемии в РФ зафиксировано почти 3,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, 3,34 миллиона случаев выздоровления и более 74 тысяч летальных исходов.

Всего в стране проведено более 102,5 миллиона тестов на COVID-19, из них 201 тысяча – за последние сутки.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что средняя скорость распространения коронавирусной инфекции в мире в феврале сократилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза. За минувшие сутки было зафиксировано 444,5 тысячи новых случаев заражения ковидом. Максимум этого года – 870,8 тысячи случаев – был зафиксирован 10 января.