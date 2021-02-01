За сутки в России выявлено 17,6 тысячи случаев заражения ковидом

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 немного уменьшился по сравнению. Если накануне он составлял 18,3 тысячи новых случаев за сутки, то сейчас составляет 17,6 тысячи. Таковы данные оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 1 февраля.

За минувшие сутки вылечились от коронавируса около 18,2 тысячи человек, скончались 437. Таким образом, общее число активных случаев в России составляет около 476,3 тысячи человек.

За весь период пандемии в стране выявлено около 3,9 миллиона случаев заболевания, более 3,3 миллиона человек выздоровели.

Среди регионов по уровню заболеваемости лидируют Москва (2037 новых случаев за сутки), Санкт-Петербург (1842 новых случаев) и Московская область (1068 новых случаев).

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в мире составило почти 103 миллиона человек. Больше всего заразившихся – в США: всего за время пандемии там заразились почти 26,8 миллиона человек.