Коронавирус продолжает бить рекорды

Число заболевших коронавирусом в мире уже почти 103 миллиона, и это только по официальным данным. Больше всего заразившихся в США. Европа ужесточает защитные меры, а вслед за ней и другие регионы мира, где ситуация ухудшилась.

США бьют новые пугающие рекорды: в январе от коронавируса там скончались более 90 тысяч человек. Это почти столько же, сколько американцев погибло за время Первой мировой войны. Медики в панике: такого количества жертв инфекции в стране не было за всю пандемию.

При этом в мире до сих остались те, кто попросту не верит в вирусную угрозу. Так, в Германии сотни людей из числа ковид-диссидентов прошли маршем по Берлину с требованием отменить защитные меры, несмотря даже на то, что в стране больше двух миллионов заразившихся, а больницы уже давно не справляются с нагрузкой.

А в Дании протестуют с песнями и барабанами. Сотни людей вышли там на факельную акцию против ограничительных мер. Поводом стало решение властей, которые ради спасения жизней продлили локдаун в стране еще на три недели. "Мы протестуем, как и везде в Европе, Австралии, США, во всем мире. Нам нужна свободная пресса, чтобы быть в курсе того, что на самом деле происходит. И мы хотим, чтобы дети вернулись в школу", – говорит одна из участник акции протеста Агнес Вестермарк.

На улицах Иерусалима – море людей, но они не протестуют по поводу ограничительных мер, а просто их нарушают. Тысячи ортодоксальных евреев собрались на похороны местного раввина, лидера общины, погибшего от коронавируса.

В столице Перу – демонстрация с латиноамериканским задором: в 2021 году акции против ограничений заменили традиционный карнавал. При этом в стране новая вспышка коронавируса и новый двухнедельный локдаун. Жители уверены, что власти обрекают их на голод и нищету. Между тем, страна преодолела планку в миллион заболевших.

Власти Кубы на этой неделе ужесточают меры санитарного контроля за иностранными туристами. Пока решили сократить число рейсов из США, Мексики и ряда стран региона. А в Южной Корее ограничения продлили до середины февраля. Это мера предосторожности: страна готовится отмечать Новый год по лунному календарю.

В Австралии жители в преддверии карантина сметают продукты и товары первой необходимости с полок супермаркетов – в ближайшие пять дней из дома нельзя будет выйти.

А в это время в Китае продолжает работу делегация Всемирной организации здравоохранения, эксперты занимаются поисками истоков коронавируса. Особенно тщательно они обследует город Ухань, в том числе, рынок морепродуктов, откуда, как сообщалось год назад, и распространилась инфекция.