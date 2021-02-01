Акции протеста ковидоскептиков прокатились по миру

Начало 2021 года стало трагическим для США: появились данные, что только за январь погибло больше американцев, чем за всю пандемию – более 90 тысяч человек. Эти цифры сравнимы с потерями США в годы Первой мировой войны. Тем временем, в Европе не намерены снимать ограничения – наоборот, вводят новые. Люди в знак протеста выходят на улицы.

На трех главных железнодорожных вокзалах Брюсселя – полицейское оцепление. У стражей порядка непростая задача: определить среди пассажиров митингующих. Участники демонстрации против ограничительных мер собрались по призыву в соцсетях. Массовые акции в стране запрещены из-за пандемии, поэтому митинг продлился недолго. Полиция сообщает о сотнях задержанных.

"Как и многие другие люди, мы устали от этой политики. Это происходит не только в Бельгии – к сожалению, это везде. Пока народ не будет жаловаться, будут приниматься законы, которые в нормальное время никогда бы не приняли", – говорит один из митингующих.

Ковидоскептики собрались и в Вене, несмотря на запрет проведения митингов. Австрийцы считают избыточными меры, предпринимаемые правительством. Третий строгий локдаун, который включает закрытие всех несущественных предприятий и ограничение на передвижение, продлен до 7 февраля.

В столице Венгрии протестовал гостиничный бизнес. Строгий карантин в стране продолжается вот уже три месяца, на днях его продлили еще на один – до 1 марта. Владельцы бизнеса жалуются, что они практически не получили обещанной правительством финансовой помощи. Организаторы митинга призывали участников к гражданскому неповиновению. "Мы здесь как налогоплательщики и предприниматели. Мы хотим работать. Сейчас мы чувствуем, что наши основные конституционные права, наши свободы втоптаны в грязь", – говорит один из них, Силард Эксеньи.

Акция в Праге прошла под девизом "Мы люди, вы нас не выключите". Собравшиеся на Вацлавской площади заявляли, что они не дети и способны сами брать на себя ответственность за жизнь и здоровье, а правительственные ограничения называли "издевательством".

Похожий настрой и у жителей Амстердама. Третьи выходные подряд они выходят на Музейную площадь, и в третий же раз их разгняет полиция. Обошлось без серьезных столкновений. Сообщается о десятках задержанных.

В Орхусе – втором по величине городе Дании – протестуют с песнями и барабанами. Сотни людей вышли там на факельную акцию против ограничительных мер. Поводом стало продление локдауна в Дании еще на три недели, чтобы обуздать распространение нового штамма коронавируса. "Мы протестуем, как и везде в Европе, Австралии, США, во всем мире. Нам нужна свободная пресса, чтобы быть в курсе того, что на самом деле происходит. И мы хотим, чтобы дети вернулись в школу", – разясняет требования недовольных участница акции протеста Агнес Вестермарк.

На улицах Иерусалима – море людей, но они не протестуют по поводу ограничительных мер, а просто их нарушают. Тысячи ортодоксальных евреев собрались на похороны 99-летнего раввина по имени Мешулам Соловейчик. Сообщается, что уважаемый религиозный деятель умер от коронавируса.

В США протестующие остановили работу центра вакцинации в Калифорнии: демонстранты прошли маршем на стадион, где оборудован временный медпункт. Они уверяли ожидающих прививки, что пандемия – это мошенничество, и что локдаун необходимо прекратить. Акцию коронадиссидентства прекратила полиция, после чего вакцинация возобновилась.

А в столице Перу демонстрация проходит с латиноамериканским задором: В 2021 году акции против ограничений заменили традиционный карнавал. В Перу сейчас – новая вспышка коронавируса и новый двухнедельный локдаун. Жители страны уверены, что власти обрекают их на голод и нищету. Между тем, страна преодолела планку в миллион зараженных.

А в это время делегация Всемирной организации здравоохранения, которая занимается поисками истоков коронавируса, продолжает работу в Китае. В ее составе специалисты в области ветеринарии, вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии. Группа экспертов обследует город Ухань, в том числе, рынок морепродуктов.