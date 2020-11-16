"Это выше наших возможностей": врачи мира не справляются с коронавирусом

В странах мира с каждым днем растет число заболевших коронавирусом COVID-19. Больше всего инфицированных зафиксировано в США, далее следуют Индия и Бразилия. На четвертом месте – Россия.

США побили все антирекорды за время пандемии – почти миллион заболевших за неделю. Больницы переполнены. Только накануне за сутки госпитализировали 70 тысяч человек. Система здравоохранения Соединенных Штатов трещит по швам.

"Сложно смотреть на растущие изо дня в день цифры. В какой-то момент стоит признаться – это действительно плохо. Это выше наших возможностей. Больничные койки заполняются каждый день. Медсестры устали, врачи устали. Решать проблему нужно за пределами стен госпиталя", – говорит врач из штата Висконсин Ашок Рай.

При этом в некоторых штатах все еще нет никаких ограничений – никто не следит ни за ношением масок, ни за соблюдением социальной дистанции. В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют – в ближайшие три недели жертвами пандемии в стране станут еще минимум 40 тысяч человек, а к Новому году общее количество погибших может достигнуть 300 тысяч.

Во Франции на акцию протеста, которая охватила все крупные города, вышли католики. Они требуют возобновить службы в храмах. Они открыты, однако все массовые мероприятия запрещены.

"Правительство может ограничивать и определять санитарные условия для проведения церемоний, но оно не может запретить их, потому что это означает запрещение свободы вероисповедания. Ни одно правительство в мире не может этого сделать", – говорит один из протестующих.

В Германии Ангела Меркель и власти регионов сегодня обсудят промежуточные итоги и возможное продление карантинных мер. Сейчас в стране так называемый мягкий локдаун, который должен закончиться к концу ноября. Однако эпидемиологи считают, что ограничения снимать нельзя. В Германии выпустили каталог с рекомендациями на предстоящую зиму – советуют встречаться и общаться только с одними и теми же людьми, а в случае недомогания запрашивать электронный больничный.

Всеобщий карантин начал действовать в Ливане. Из дома можно выходить только по специальному разрешению. Изоляция продлится до 30 ноября.

С 16 ноября на ближайшие две недели ограничительные меры ужесточает Сербия. За сутки зафиксировано почти 4 тысячи заболевших – это антирекорд с начала пандемии. Магазины, кафе и рестораны должны быть закрыты с 9 часов вечера до 5 часов утра.

В Мексике количество заболевших с начала пандемии превысило миллион человек. Это уже одиннадцатая такая страна в мире. По количеству жертв Мексика занимает четвертое место – больше только в США, Бразилии и Индии.

Но в Индии все равно решили провести главный религиозный праздник – фестиваль огней Дивали. В этом году сотни тысяч паломников съехались в священный город Айодхья на севере страны, где установили новый рекорд Гиннеса. Верующие зажгли более 600 тысяч светильников, которые горели 45 минут.