Коронавирус в мире: протесты, несмотря на миллионные жертвы

В мире растет число заболевших коронавирусом COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии скончались уже более 3 миллионов человек. В ООН заявили, что единственный способ победить болезнь – предоставить всем странам равный доступ к вакцинам. А пока власти ужесточают карантин, а это вызывает протесты.

Число погибших от коронавируса в мире превысило 3 миллиона, сообщили в ВОЗ. Антилидер в этом рейтинге – США, где жертвами ковида стали более полумиллиона человек. Почти 400 тысяч погибших в Бразилии, более 200 тысяч – в Мексике.

На четвертом месте Индия, где за последние недели количество зараженных резко растет. Плюс 234 тысячи за последние сутки – это новый рекорд с начала пандемии. Локдаун там пока не объявили, однако в столице – Нью-Дели – по выходным действует комендантский час. В школах отменили экзамены.

Комендантский час с 9 вечера до 5 утра перед выходными ввели и в немецком Штутгарте. Порог заболеваемости – 100 человек на 100 тысяч населения – там превышен уже несколько дней подряд. Недовольные ограничениями жители города снова вышли на протесты.

В Сараеве протестующие заблокировали одну из центральных улиц возле здания парламентской ассамблеи. Люди требуют обеспечить страну вакцинами. Пока большинство желающих привиться вынуждены ездить для этого в Сербию.

В Аргентине на протесты вышли школьники и их родители. Из-за резкого роста заболеваемости учеников до конца апреля перевели на удаленку. Кроме того, в Буэнос-Айресе продлили комендантский час – теперь он действует с 8 вечера до 6 утра. Приостановлены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Кафе и рестораны могут работать только до 7 вечера и только в формате летних веранд.

О возможных послаблениях говорят власти Италии. Сейчас вся страна находится в так называемых красной и оранжевой зонах, что, по сути, почти равно локдауну. Часть регионов с 26 апреля планируют перевести в желтые зоны. Однако рестораны смогут обслуживать посетителей только на улице. Концерты и спортивные соревнования разрешат проводить под открытым небом.

Тем временем одна из самых населенных провинций Канады – Онтарио – закрыла границы региона. Там резко выросло количество заболевших – плюс почти 5 тысяч за последние сутки, это рекорд с начала пандемии.