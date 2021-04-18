COVID-19 в мире: более 140 млн человек заболели, 3 млн – умерли

Число жертв коронавируса в мире превысило три миллиона человек. По последним данным, случаев заражения уже свыше 140 миллионов.

На этом фоне все больше стран ужесточают ограничения, сообщает телеканал "Россия 24". Так, во Франции ввели обязательный карантин для путешественников из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР.

В самой населенной провинции Канады – Онтарио – расширены полномочия полиции: теперь она будет штрафовать пешеходов и водителей за нарушение карантина.

В Венесуэле на акцию вышли врачи – заявляют, что в стране не хватает препаратов против коронавируса СOVID-19. Требуют, чтобы власти приобрели еще больше вакцины.