Впервые число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч за неделю

Число жертв пандемии в мире впервые превысило 100 тысяч за неделю. Четверть всех смертей приходится на США, где ежедневно умирают около 3,5 тысячи человек.

В соседней Канаде правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну. Сдавать тесты на коронавирус COVID-19 теперь придется прямо на границе, сообщает телеканал "Россия 24".

Закрываются от иностранцев и некоторые страны в Европе. Франция запретила въезд из стран за пределами Евросоюза. А Чехия – для граждан всех иностранных государств. Тем временем в Праге прошел митинг против антикоронавирусных ограничений у здания правительства. Как минимум один из демонстрантов задержан за агрессию в адрес полиции.

А в Греции всеобщий карантин, который действует уже почти три месяца, продлят еще на неделю.