Акции протеста, комендантский час, "охотники за вакцинами": коронавирус меняет мир

В связи с ростом числа заражений новыми штаммами коронавируса COVID-19 все больше стран ужесточают правила въезда. Сдать тест прямо на границе теперь придется всем путешественникам, желающим попасть в Канаду. Франция запретила въезд из стран за пределами Евросоюза. А Чехия – и вовсе для граждан всех иностранных государств.

По всей Испании раздается грохот кастрюль и поварешек. Сразу в нескольких городах сотрудники гостиниц и ресторанов вышли на улицы в знак протеста по поводу ограничений, которые вынуждают их закрываться для посетителей. Предприниматели требуют временной отмены налогов и финансовой помощи от государства. Пока же они демонстративно приносят к правительственным зданиям ключи от своих обанкротившихся заведений и счета, которые не в состоянии оплатить.

В Праге проходит митинг против ограничений у здания правительства Чехии. В стране закрыты бары, рестораны, отели, магазины, кроме продовольственных. Действует комендантский час. Без столкновений не обошлось. Сообщается о задержании как минимум одного демонстранта – за агрессию в адрес полиции.

Насколько сильно изменился весь мир за последний год, лучше всего понимают во Всемирной организации здравоохранения.

"Исполняется год с тех пор, как я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой нового коронавируса. В январе 2020 года было менее 100 случаев заболевания, которое мы сейчас называем COVID-19, и ни одного случая смерти за пределами Китая. На этой неделе мы достигли 100 миллионов зарегистрированных случаев", – говорит глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Делегация ВОЗ в эти дни работает на месте зарождения пандемии. Группа экспертов в Ухане отсидела 14 дней в карантине и наконец приступила к исследованию. Задача – выявить источник коронавируса. Ученые встречаются с китайскими коллегами, в планах – посещение больниц, лабораторий и рынка в Ухане, а также беседы с некоторыми из самых первых пациентов.

Число жертв пандемии в мире впервые превысило 100 тысяч за неделю. Четверть всех смертей приходится на США, где ежедневно умирают около 3,5 тысячи человек. Растут и экономические потери.

"Цена бездействия высока, и она растет с каждым днем. Кризис ускоряется. На этой неделе еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособие по безработице. 30 миллионов американцев не имеют достаточно еды, чтобы поесть на этой неделе", – отмечает президент США Джо Байден.

В США появилось новое явление – "охотники за вакцинами". Так называют тех, кто выстаивает очереди в медпункты в надежде, что там окажутся "лишние" дозы. Они образуются, если кто-то из заранее записавшихся не является на прививку. Ждать приходится часами. Особо упорные "охотники за вакцинами" запасаются теплой одеждой, складными стульями и даже спальными мешками.

Резко ускорилось распространение инфекции на Ближнем Востоке. В ОАЭ с конца декабря заболеваемость возросла вдвое. На борьбу с пандемией поднялся частный бизнес. Рестораны Дубая дают скидки тем, кто сделал прививку. Сейчас в стране доступны три вакцины – Sinopharm, Pfizer и российский "Спутник V".

"Я получил первую дозу три недели назад, а сегодня получил вторую. Мы привыкли проводить вечера четверга и пятницы в этом ресторане. Сегодня мы были удивлены, что нам дали 30-процентную скидку, потому что у меня есть свидетельство о вакцинации", – рассказывает Низар Ханна.

По словам рестораторов, они хотят побудить своих посетителей скорее привиться от коронавируса, чтобы обеспечить безопасность всего общества. Метод кнута и пряника работает и с вакцинами, если в качестве пряника – большая скидка на ужин.