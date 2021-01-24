В США мужчина умер спустя несколько часов после вакцинации от коронавируса

В округе Плейсер, штат Калифорния, житель США скончался спустя несколько часов после прививки от коронавируса COVID-19. О происшествии сообщили представители офиса шерифа округа.

Как отмечается, мужчина заболел коронавирусом в конце декабря 2020 года. А прививку от COVID-19 ему сделали 21 января – за несколько часов до наступления смерти.

Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа уточняют: пока рано говорить о причинах смерти. Проводится расследование всех обстоятельств случившегося на местном, федеральном уровне и уровне штата, сообщает РИА Новости.

Умерший вакцинировался не в департаменте здравоохранения округа. Неизвестно, использовались ли при вакцинации препараты компаний Pfizer или Moderna.