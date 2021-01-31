Два американских конгрессмена заразились COVID-19 после прививки

Американский конгрессмен Стивен Линч получил положительный тест на коронавирус после прививки препаратом Pfizer/BioNTech, пишет газета The Washington Post. Выяснилось это после того, как у одного из сотрудников его офиса выявили инфекцию.

Линчу ввели вторую дозу вакцины еще до инаугурации нового президента США Джо Байдена, однако точная дата прививки не называется. Пресс-секретарь Линча заявила, что перед церемонией у него был отрицательный тест. Сейчас Линч чувствует себя хорошо, выраженных симптомов заболевания у него нет, политик находится на карантине и работает удаленно.

В статье приводится еще один случай заражения после вакцинации — конгрессмен Лори Трэхэн получила положительный тест на коронавирус и болеет бессимптомно.

Ранее стало известно, что в США скончался мужчина, получивший вакцину от коронавируса 21 января. В декабре он сдал положительный тест на COVID-19, за несколько часов до смерти ему ввели вакцину. Ведется расследование.