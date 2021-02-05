В России коронавирус подхватили еще 16 688 человек

За истекшие сутки число новых заболевших коронавирусом в России составило 16 688 случаев, умерли за сутки 527 пациентов.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 1 851 (11,1%) бессимптомных носителей вируса.

Выписаны по выздоровлению 23 582 пациента, подтверждено 527 летальных исходов от коронавируса за сутки.

Москва по-прежнему в лидерах по заболеваемости. Здесь выявлено 2 032 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался, 4 664 выздоровели (в 2,3 раза больше, чем заразившихся).

За столицей следует Санкт-Петербург, где подтверждено 1 463 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 946.

В Чукотском АО выявлено наименьшее количество случаев – три.

По состоянию на 5 февраля в России зарегистрировано 3 934 606 случаев COVID-19 (+0,43%), 75 732 умерших и 3 413 495 выздоровевших с начала пандемии.