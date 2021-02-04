Оперштаб: коэффициент распространения ковида в РФ опустился ниже 0,9

В России за сутки выявлено более 16,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные в четверг, 4 февраля, опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Из сведений оперштаба следует, что за минувшие 24 часа в стране скончался от коронавируса 521 человек, вылечились более 24,5 тысячи пациентов.

В Москве за сутки зафиксировано 2095 новых случаев заражения, 5324 случая выздоровления и 67 летальных исходов. Столица снова вышла на первое место по приросту числа заболевших. Накануне список возглавлял Санкт-Петербург, однако сейчас там выявлен 1571 новый случай. На третьем месте остается Московская область с 831 случаем.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано более 3,9 миллиона случаев коронавирусной инфекции, 75,2 тысячи умерших и почти 3,4 миллиона выписанных.

Тем временем коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился с 0,92 до 0,89. Как передает портал Стопкоронавирус.рф, в двух из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент равен единице. Это Нижегородская и Архангельская области. В остальных показатель ниже этой отметки – это позволяет поэтапно отменять противовирусные ограничения.