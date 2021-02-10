Ковидом заболело минимальное с середины октября количество россиян

За сутки в России выявлено 14 тысяч 494 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное значение с середины октября 2020 года, но в тот период наблюдался эпидемический подъем заболеваемости, достигший максимума в конце декабря.

Общее число инфицированных достигло 4 миллионов 12 тысяч 710 человек. За сутки скончались 536 пациентов (всего за все время пандемии умерли 78 134). Из больниц после выздоровления выписаны 22 575 человек (всего 3 516 461).

В Москве также наблюдается снижение новых случаев ковида: в столице выявлен 1 441 заразившийся, что соответствует значениям конца сентября 2020 года, 68 человек скончались.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 105,2 миллиона тестов на COVID-19.

Как сообщалось ранее, в России создан новый экспресс-тест для определения ковида. Он сокращает время на диагностику и может определить, инфицирован ли человек, даже на ранних стадиях заболевания.