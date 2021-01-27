Суточный прирост заболевших ковидом в России продолжает снижаться

За последние сутки в 85 российских регионах был выявлен 17 741 новый заболевший COVID-19 – это минимальный суточный прирост с конца октября.

Общее число зарегистрированных инфицированных в России за все время пандемии достигло 3 774 672 человек. Из них 3 202 483 человека уже выздоровели (в том числе 27 922 были выписаны за последние сутки). 501 113 пациентов в настоящее время продолжают лечение. 71 076 заболевших скончались (в том числе 594 за последние сутки).

В Москве число новых заразившихся тоже снижается. За сутки было зафиксировано 1 837 новых случаев – это самое низкое значение с конца сентября 2020 года. При этом выписаны по выздоровлению в столице за сутки 5 924 пациентов, 75 человек умерли.