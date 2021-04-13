Число заболевших ковидом в России – наименьшее с 28 сентября

Суточный прирост новых заболевших в РФ COVID-19 составил 8 173 человек – это наименьший показатель с 28 сентября.

С начала пандемии в России число заболевших составило 4 657 883 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, 338 пациентов скончались, 9 611 выписаны из больниц по выздоровлению.

Москва по-прежнему лидирует по суточному приросту инфицированных. Здесь выявлено 1782 заразившихся коронавирусом, 58 пациентов умерли. В Санкт-Петербурге за сутки число заболевших увеличилось на 701 человека, умерли – 30, в Московской области – 533 инфицированных, 12 умерших. Под наблюдением врачей в России остается 500 732 человека.

По информации Роспотребнадзора, в России сделано более 124,1 миллиона тестов на COVID-19, из них 193 тысяч – за последние сутки.