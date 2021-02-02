ВОЗ: скорость распространения коронавируса в мире сократилась вдвое

Средняя скорость распространения коронавирусной инфекции в мире в феврале сократилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

За минувшие сутки было зафиксировано 444,5 тысячи новых случаев заражения ковидом. Максимум этого года – 870,8 тысячи случаев – был зафиксирован 10 января.

Снижение заболеваемости наблюдается в большинстве стран, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений. Так, в США выявлено 125,5 тысячи новых случаев (это более чем в два раза меньше по сравнению с январскими показателями). Также заболеваемость снижается в Бразилии, Колумбии, Аргентине и Мексике (в три раза).

Та же картина в Европе. В Италии выявили менее 8 тысяч случаев заражения – это минимальное значение с середины октября. В Чехии заболеваемость упала в шесть с лишним раз, в Германии – в четыре раза, в Великобритании, Польше и на Украине – более чем в три раза.

Исключением являются Франция (число инфицированных стабильно держится на уровне 20 тысяч ежедневно) и Испания (там заболеваемость вступила в третью, самую активную фазу роста).

Всего в мире выявлено более 102,5 миллиона инфицированных ковида, от осложнений умерли свыше 2,2 миллиона человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России пандемия пошла на спад. Глава ведомства Анна Попова призвала россиян как можно быстрее вакцинироваться, чтобы не допустить нового роста заболеваемости.