Глава ВОЗ: пандемию COVID-19 можно контролировать

Пандемию коронавируса COVID-19 можно контролировать. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд. До сих пор есть много стран, где число зараженных COVID-19 растет. "Но на глобальном уровне это обнадеживающая новость, говорящая о том, что коронавирус можно контролировать, даже с появлением новых штаммов.

По мнению генерального директора организации, это подтверждает эффективность мер, которые принимаются в странах мира в связи с пандемией.

31 января количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 102 миллиона человек, более 2,2 миллиона – скончались, напоминает РИА Новости.

Лидируют по числу подтвержденных случаев заражения Соединенные Штаты Америки – более 25 миллионов заболевших. Второе место занимает Индия (свыше 10,7 миллиона), третье – Бразилия (более 9 миллионов), Россия – на четвертом месте (свыше 3,8 миллиона), на пятом месте – Великобритания (свыше 3,7 миллиона человек).