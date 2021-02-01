Глава ВОЗ констатировал снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Как передает ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это обнадеживающая новость даже на фоне известий о появлении новых штаммов.

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что крайне важно продолжать соблюдать меры санитарной предосторожности. Также, по его словам, необходимо укрепление всех информационных систем здравоохранения, поскольку в 133 странах 4 из 10 смертей остаются незарегистрированными.