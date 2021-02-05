ВОЗ сообщила хорошую новость. Но не совсем

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что количество людей, сделавших прививку от COVID-19, превысило число заболевших в мире с начала пандемии. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на один нюанс.

По словам руководителя организации, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран. В связи с этим Гебрейесус призвал государства, где уже привиты медики и пожилые люди, поделиться вакциной с другими. Глава ВОЗ считает, что такой поступок станет лучшим способом защитить свое население, сообщает ТАСС.

Ранее в организации уже говорили о важности правильного распределения лекарства. В ведомстве считают, что развитые страны должны помогать менее преуспевающим.

Тем временем, эксперты организации завершают свою работу в Китае. Позже будет подготовлен и обнародован отчет, однако "получаемые ответы порождают новые вопросы".