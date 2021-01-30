ВОЗ призвала делиться вакцинами

Всемирная организация здравоохранения предложила развитым странам помочь менее преуспевающим государствам с вакцинацией против COVID-19.

Как заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис в эфире BBC, еще до полного охвата собственного населения следует начать поставки препаратов от коронавируса другим странам.

Харрис пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильными будут такие этапы:

- Вакцинировать медицинских работников и членов групп риска.

- Предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам.

Харрис пояснила, что есть несколько интересных исследований, согласно которым полная вакцинация населения одной страны не приводит к улучшению экономической ситуации в ней и в мире.

В этой связи Харрис посоветовала правительству Великобритании отказаться от намерения быстро вакцинировать от коронавируса значительную часть населения.

"Мы обращаемся к жителям Великобритании: "Вы можете подождать", – сказала она.

Мы сильно связаны друг с другом, отметила представитель ВОЗ, поэтому ситуация укладывается в парадигму "один в поле не воин".

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что "вакцинный национализм" может обойтись глобальной экономике в 9,2 триллиона долларов. Причем почти 4,5 триллиона убытка могут понести экономики развитых стран, пишет "Интерфакс".