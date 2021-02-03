Секретный институт вирусологии в Китае: что рассказали экспертам ВОЗ

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии. Именно с ним были связаны слухи о якобы произошедшей в 2019 году утечке коронавируса. На Западе не раз обвиняли Китай в закрытости и подтасовке данных. Впрочем, в Пекине не только не согласны с такой позицией, но и готовы доказать обратное. Очередным шагом стало раскрытие деталей спецоперации по пресечению крупного канала сбыта фальшивой вакцины.

Финал спецоперации на одной из подземных парковок Пекина. Пачки наличных и чемоданы с поддельной вакциной. Обезвреженная сеть из 80 лжефармацевтов, что кроме столицы работала в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Партия в три тысячи доз, готовых к отгрузке. Упаковка – один-в один – оригинал. Вот только в ампулах – обычный физраствор. И сколько коробок уже разошлось по частным клиникам, а привитые этой пустышкой – уверены, что не заболеют.

Задержанные, как выяснилось, планировали выход и на внешние рынки – на фоне ажиотажного спроса и неспособности западных фармгигантов исполнить контракты.

"Китай проинформировал зарубежных партнеров о сложившейся ситуации. Мы придаем большое значение обеспечению безопасности вакцин. И будем пресекать производство и продажу поддельных препаратов", – сообщил Ван Вэньбинь официальный представитель МИД КНР.

Пресечь крупный канал сбыта фальшивой вакцины для Китая было делом престижа. И так слишком много обвинений от Запада, связанных с пандемией.

Как ни пытались репортеры узнать хоть что-то у международных экспертов ВОЗ, полиция делала все, чтобы оградить ученых от вопросов. Тем более, на въезде в биолабораторию, куда на 20-е сутки своего пребывания в Китае ученые наконец добрались.

"Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все необходимые важные вопросы", – рассказал Питер Дашак член международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения.

"Это была откровенная и открытая дискуссия. На которой присутствовала и сама доктор Ши Чжэньли – по прозвищу "летучая мышь" – ведущий китайский эксперт по коронавирусам. Но разговор шел, понятно, за закрытыми для прессы дверями", – спустя пару часов напишет он в Twitter.

Уханьская биолаборатория вирусологического института находится практически за городом. Попасть сюда со стороны невозможно. Режимный охраняемый объект.

В Китае не против объективного международного расследования причин стремительного распространения вируса по планете. Но работа экспертов здесь и это подчеркивали не раз – не расследование, а исследование. И попытка установить источник вспышки в Ухане.

Потому и важно было ученым оказаться в институте вирусологии, на который из Вашингтона все время и показывают пальцем – мол, это там был создан вирус и произошла утечка.

В Китае это категорически отрицают. И демонстрируют кадры гостелевидения.

Герметичный костюм в несколько слоев защиты, куда подается воздух и выравнивается давление. И шлюзовая система – во всех помещениях.

В названии лаборатории есть формулировка – Р4 – то есть это максимальный четвертый уровень биологической безопасности.

Всё это в уханьском институте вирусологии, очевидно, и рассказали экспертам ВОЗ. Возможно, даже показали.

По крайней мере все тот же эксперт Дашак снова напишет в Twitter: "Теперь у группы есть данные, которые раньше никто не видел".

И эта фраза уже вызвала море вопросов, ответы на которые команда специалистов сможет дать, впрочем, не раньше, чем закончит работу в Ухане.