Китай назвал главную коронавирусную угрозу

Из-за пандемии коронавируса в большинстве стран Европы ограничительные меры становятся все жестче: локдаун, комендантский час, большие штрафы. К вакцинации – все еще большие вопросы. Так, в Норвегии после прививки вакциной Pfizer скончались сразу 23 человека, в Германии – 10 жертв американского препарата. Первый погибший – в Бельгии. В основном это люди пожилого возраста. Но в Израиле у 13 человек, привитых американской вакциной Pfizer, – паралич лицевого нерва и как следствие перекошенное лицо.

Вакцинация "забуксовала" и во Франции. Макрон в бешенстве, потому что Минздрав оказался не в состоянии обеспечить нужную логистику и вовремя развернуть пункты вакцинации. Проблема, однако, куда серьезнее, чем просто логистика. Французская Le Monde опубликовала зубодробительный материал-расследование об американской вакцине. Из перехваченной хакерами переписки с компанией Pfizer выяснилось, что Европейское агентство лекарственных средств принимало решение о регистрации Pfizer как базового препарата для вакцинации в странах ЕС в спешке и под давлением. А главным возражением было то, что качество вакцины Pfizer в ходе клинических испытаний было одно, а у коммерческих партий – другое. То есть подлог.

"При переходе от стадии клинических испытаний к стадии коммерческого производства пришлось изменить процесс производства, а также вложиться в новые заводы и другие мощности. Все эти изменения объясняют различия в точном составе вакцин, в частности, снижение уровня целостности РНК – важнейшего элемента вакцины, способствующего после его введения в клетки выработке спайк-протеина вируса. Именно он "учит" иммунную систему распознавать этот патоген и нейтрализовать его. Целостность РНК в вакцинах, использовавшихся в ходе клинических испытаний, составляла 69-81%, то есть это была полная цепочка, позволявшая сформировать спайк-протеин. В данных же, полученных из партий на новых производственных линиях, отражались более низкие показатели – в среднем это 59%. В некоторых партиях его содержание падало до 51-52%. Это был камень преткновения", – сообщает Le Monde.

"Камень преткновения" – это мягко сказано. Нарушение целостности РНК, то есть ее разрушение, ведет к появлению токсичных ошметков. Если их количество и качество непредсказуемо и в разных партиях может вызывать разные реакции – от смерти до паралича лицевого нерва, то как можно решаться на такую вакцину?

Неудивительно, что Китай призывает планету остановить вакцинацию пожилых людей с помощью прививок Pfizer. Об этом пишет китайская газета Global Times. Обращение китайских медиков обосновано сомнением в безопасности вакцины Pfizer, разработанной в спешке.

Тем временем массовая прививочная компания в Китае, который разработал свою собственную вакцину, идет. Одновременно Поднебесная ведет борьбу с новыми вспышками ковида. Методы довольно жесткие, но эффективные. И они – как раз ответ на вопрос западных скептиков, почему в Китае все так подозрительно благополучно.

Самоизоляция по-китайски, когда из квартир – ни ногой. Все это здесь уже проходили год назад. И вот опять опечатанные двери, тотальный контроль, отряды дезинфекторов обрабатывают каждый метр.

"Режим военного времени" – по всей провинции Хэбэй, где выявляют более сотни заражений ежедневно. Такого в Китае не было ровно полгода. И первая за восемь месяцев смерть от ковида.

На карантине уже более 20 миллионов человек. Через ПЦР-тесты "прогоняют" целые города. Шичзячжуан, Синтай… Пункты сдачи анализов разворачивают прямо во дворах, жители послушно выстраиваются в очереди.

В этой мобильной лаборатории обрабатывают до миллиона проб в сутки. А из окрестных деревень всех вывозят на скриниг. Сами деревни блокируют, выставляют оцепление. В городских многоэтажках – продукты, которые в город везут по спецкоридору, только через забор.

Как и год назад в Ухане, где за 10 дней развернули два огромных временных госпиталя, в Шицзячжуане срочно строят обсерватор на полторы тысячи одноместных боксов. Справились за пять дней. Перед хэбэйскими властями – задача: блокировать вирус любой ценой, ведь рядом Пекин. А там своя "красная" зона – пригород Шуньи. И чтобы не разгорелось в столице, все подступы к ней – на замке. Иногородних не пускают, машины разворачивают. В самом Пекине – строгие проверки от транспорта до магазинов.

Источник новой вспышки до конца не понятен. Но объясняют все завозной инфекцией.

"Секвенирование генов показало, что местные заражения не связаны с предыдущими вспышками в Китае. Это значит, что вирус был завезен из-за рубежа", – заявил Ши Цзянь, руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям Центра по профилактике и контролю заболеваний провинции Хэбэй.

Зарубежные штаммы здесь считают теперь главной угрозой. И не спешат открывать границы. Поэтому приезжих в Китае и отправляют на принудительный карантин – сразу из аэропорта. Исключений не сделали даже для группы экспертов ВОЗ. Они, наконец, добрались до Уханя. Но работу начнут лишь после 14 дней изоляции в гостинице-обсерваторе.

"Задача перед нами стоит – совместно с китайскими коллегами определить источник вируса, который вызвал эпидемию. Разрабатывается особый план мероприятий исследовательского характера, который будет реализован после того, как мы выйдем из карантина", – рассказал Владимир Дедков, эксперт международной группы Всемирной организации здравоохранения, заместитель директора санкт-петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Эпидемиологи из десятка стран, которые вошли в группу экспертов, пока ограничены в комментариях. Они попытаются установить источник первой уханьской вспышки. При этом в Китае, где пообещали, что препятствий для работы миссии не будет, считают, что искать надо во всем мире, не факт, что Ухань был первым. Тем более что итальянские врачи, уже рассказали: в Милане заболевшие были и раньше. Китайское телевидение тут же связалось.

"Поскольку мы не знали о COVID-19 в 2019 году, я поставил пациентке неверный диагноз на основе патологических образцов этого случая. Но спустя несколько месяцев я снова рассмотрел образец под микроскопом и понял, что это может быть вызвано инфекцией COVID-19", – отметил Раффаэле Джанотти, профессор кафедры патофизиологии и трансплантологии Миланского университета.

Китайские ученые считают: все слишком серьезно, ведь вирус мутировал и стал на 70% заразнее. Но уверяют, что разработанные вакцины справятся и с ним.

"Мы точно знаем, что вакцина, которую мы разработали, должна обеспечить защиту от всех новых штаммов коронавируса", – заявил Ян Сяомин, президент Китайской национальной фармацевтической группы.

Китайский коллективизм вовсю проявляется и при вакцинации. Идут прививаться целыми предприятиями и организациями. А чтобы видели это все, – униформа. Это сотрудники Олимпийского комитета. Следом – охранники, дорожные рабочие, сотрудники магазинов. Всего 9 групп особого риска. Инструктаж. Прививка. 30 минут ожидания – на случай побочных эффектов.

Задача – привить до начала китайского Нового года 50 миллионов человек. В запасе почти месяц, и, судя по взятому темпу, вакцинированных будет даже больше. В одном только Пекине за две недели – без малого два миллиона привитых. Но даже это еще не означает в Китае свободу передвижений.

Многие предприятия специально отказались от длительных выходных. Дисциплина и жесткие меры: если проверки, то повсеместно, если маски, то поголовно. Запертые на карантин жители подбадривают себя и соседей как могут. В Шэньяне пишут на окнах послания друг другу и рассылают сообщения. А как только ограничения где-нибудь снимают, поздравляют друг друга с победой, до которой, впрочем, еще далеко.