Привившиеся препаратом Pfizer пожаловались на парез

Негативные последствия получения вакцины от Pfizer зафиксированы в Израиле. Как сообщает издание "Едиот ахронот" ("Последние новости"), у нескольких израильтян случился паралич лицевого нерва после получения первой дозы вакцины. С жалобами на паралич обратились 13 израильтян, однако в министерстве здравоохранения полагают, что число таких случаев выше.

Один из вакцинированных описал свои ощущения. По его словам, неприятные ощущения во рту и в районе подбородка он почувствовал сразу же после введения вакцины и испытывал более суток. Но даже по прошествии 28 часов неприятные симптомы полностью не исчезли.

Сейчас предстоит решить, стоит ли таким пациентам получать вторую дозу вакцины. Как пишет издание, в министерстве здравоохранения заявили, что такие пациенты могут получить вторую дозу. Главное условие — отсрочить введение второй дозы до выздоровления, то есть до прохождения паралича. Однако, врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы вакцины тем, у кого случился паралич лицевого нерва.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. Первую дозу вакцины получили порядка двух миллионов человек.