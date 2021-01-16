Pfizer и BioNTech пообещали модернизировать производство вакцины

Компании Pfizer и BioNTech разработали план по модернизации производства вакцины от коронавируса, чтобы нарастить мощности в Европе. Правда, это сначала приведет к сокращению объемов поставок, но зато позволит поставить намного больше доз препарата во втором квартале текущего года.

Согласно заявлению компаний, поставки вакцины в европейские страны сократятся на будущей неделе, но уже с 25 января компании вернутся к изначальному графику поставок в ЕС. А увеличение планируется с недели, которая начнется 15 февраля.

Это "позволит нам поставить дозы вакцин в полном оговоренном объеме в первом квартале и намного больше во втором квартале", – приводит выдержку из заявления РИА Новости.

Ранее некоторые страны Евросоюза пожаловались, что получают вакцину Pfizer/BioNTech в меньшем количестве, чем ожидалось, а с будущими поставками вообще нет никакой ясности.