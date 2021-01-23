Франция увеличила паузу между дозами вакцины в два раза

С трех недель до полутора месяцев увеличена во Франции пауза между первой и второй дозой вакцин, которые производятся компаниями Moderna, Pfizer и BioNTech, сообщает Верховный комитет по здравоохранению. Распоряжение вызвано желанием увеличить количество граждан, которым будет введена первая доза вакцины. По мнению регулятора, это защитит большее количество людей от госпитализации или смерти.

Комитет ссылается на моделирование, проведенное Институтом Пастера, а также исследования американских и канадских ученых. По их подсчетам, увеличение срока между первой и второй дозой вакцины позволит привить на 700 тысяч человек больше в течение первого месяца подобной практики.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли более 72 тысяч человек. Вакцинацию, стартовавшую во Франции 27 декабря, к настоящему моменту прошли 963 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Турция приступит к выпуску российской вакцины "Спутник V".