"Спутник V": Россия напоминает евровластям об интересах граждан

Россия рассчитывает на непредвзятый и деполитизированный подход Франции к вакцине "Спутник V", заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Ранее сообщалось, что Франция готова использовать российский препарат только по итогам экспертизы, которую проводит сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам. Препарат "Спутник V" уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с общим населением более 1,5 миллиарда человек.

Посол выразил надежду на то, что Франция подойдет к российской разработке "непредвзято и деполитизировано", основываясь на научных критериях и интересах граждан европейских стран.

Мешков отметил, что "во Франции с особым вниманием следят за российской работой по созданию антиковидных вакцин. Еще в конце ноября 2020 года в Россию была направлена спецделегация, в состав которой вошли ведущие сотрудники Научного комитета Франции по вакцинам во главе с Мари-Поль Киени. В Москве они встретились с руководством Российского фонда прямых инвестиций, курирующим производство "Спутника V", и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи – разработчика препарата.

Несмотря на позитивную реакцию французских специалистов, вопрос об использовании российской вакцины во Франции пока не получил продолжения и не перешел в практическую плоскость, цитирует дипломата ТАСС. Хотя в последнее время все чаще звучат призывы политиков и общественных деятелей Франции как можно скорее включить российскую вакцину "Спутник V" в прививочную кампанию. В качестве примера приведены другие страны Евросоюза, например, Венгрия.

Тем временем власти Франции заявили, что с понедельника, 12 апреля, приступают к вакцинации людей старше 55 лет. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в интервью газете "Журналь дю диманш", что прививки будут делаться препаратом AstraZeneca, ранее предназначавшийся только для лиц в возрасте от 55 лет. Также для этой возрастной категории будет доступен и препарат производства Johnson & Johnson. В качестве еще одной меры по ускорению вакцинации без последствий правительство Франции увеличивает интервал между первой и второй дозами с 28 до 42 дней. Правило касается вакцин от Moderna, Pfizer и BioNTech. Однако в зависимости от рекомендации врача интервал в 28 дней может остаться неизменным для людей с серьезными заболеваниями.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что вакцинация населения в возрасте от 60 до 70 лет должна начаться лишь с 16 апреля, в возрасте от 50 до 60 лет – с 15 мая. Начало вакцинации взрослого населения Франции моложе 50 лет запланировано на середину июня. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 10,5 миллиона граждан, из них 3,6 миллиона уже получили обе дозы вакцины.