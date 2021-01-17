Эпидемиолог уточнил, когда Франция вернется к нормальной жизни

Только в конце 2021 года французы смогут вернуться к привычному образу жизни, заявил эпидемиолог Арно Фонтане из Научного совета при правительстве Франции. Но для этого необходима вакцинация всех групп населения.

По словам Фонтане, главные задачи властей на данный момент – это вакцинировать наиболее уязвимые группы и сдержать распространение коронавируса. Очень важно привить детей, когда будет очевидно, что серьезных побочек нет. Сейчас такие эффекты возможны в 1 случае из 100 тысяч. До конца марта нужно вакцинировать еще 8 млн, в апреле – 12 млн. Есть угроза распространения британского штамма в марте.

Во Франции вакцинировать население начали с 27 декабря, сейчас привили около 300 тысяч человек – это жители домов престарелых и категория 75+. Из-за коронавируса в стране введен комендантский час.