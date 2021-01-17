Недовольство властями и смерти привитых: ситуация на Западе

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 94 миллионов 490 тысяч человек – такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Пандемия унесла жизни 2 миллионов 22 тысяч человек, выздоровели более 66 миллионов. Как проходит вакцинация в Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке?

Триста тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в аэропорту Буэнос-Айреса встретили, не скрывая оптимизма. Двести тысяч сотрудников сферы здравоохранения препарат уже получили, а нынешняя поставка позволит защитить медработников в полном объеме на всей территории страны.

"Мы счастливы быть частью этой общей борьбы с пандемией, которая столь сильно повлияла на нашу повседневную жизнь", – говорит глава авиакомпании Пабло Сериани.

Российскую вакцину получил и ряд африканских стран. Первым главой государства, привившимся "Спутником V", стал президент Гвинеи Альфа Конде. Его примеру незамедлительно последовали члены правительства.

Об эффективности российского препарата в позитивном ключе начали рассуждать и в Европе. О том, что "Спутник V" способен подавить пандемию, пишет Le Monde diplomatique. Газета отмечает, что изначально скептичная реакция Запада была предсказуема – так там встречают все российские разработки. В то же время в отличие от США и ЕС, где фармацевты "навязывают свои лекарства по астрономическим ценам", Россия за деньгами не гонится.

В самой же Европе недовольство действиями властей растет с каждым днем. В Вене прошла массовая демонстрация против ограничительных мер, которые продлили до 7 февраля. Митингующие считают, что власти нарушают права и свободы граждан. Другие и вовсе рассуждают о теориях заговора.

"Мы собрались, чтобы сказать "нет" мерам, которые забирают наши жизни, нашу работу и нашу свободу. Все кончено! Мы завершаем локдаун прямо сейчас!" – заявляет организатор акции Дженнифер Клаунингер.

"В мире 7 или 8 миллиардов человек, и есть мнение, что планета перенаселена. Кто знает, может, с помощью вакцинации они попросту пытаются убить лишних жителей?" – задает вопрос протестующий Герхард Бурнер.

Против жесткого карантина выступили и жители Бирмингема. Закончилось все столкновениями с полицией. Четверо митингующих были задержаны.

А вот в Берлине с общей бедой пытаются бороться сообща. Водители столичного такси готовы бесплатно возить пенсионеров, желающих привиться, до пункта вакцинации и обратно.

"Мы бесплатно перевозим людей старше 80 лет согласно договоренностям с Красным Крестом и Минздравом Берлина. Мы обязаны принимать соответствующие запросы, отвозить клиентов к местам вакцинации и развозить их после этого по домам. Издержки нам покрывает местное правительство", – говорит глава ассоциации таксистов Герман Вальднер.

А в Израиле, стране с самым высоким на сегодняшний день процентом привитого населения, отчитались о первых результатах вакцинации препаратом Pfizer. Серьезных побочных эффектов среди 170 тысяч пациентов обнаружено не было. Вместе с тем, 13 человек сообщили о временном онемении лица после приема первого компонента. Остальные жаловались на локальные боли и легкое недомогание.

Еще больше эксперты ВОЗ заинтересовались ситуацией в Норвегии и США. В Осло сообщили о 29 погибших пациентах, которые незадолго до этого получили вакцину Pfizer. Впрочем, врачи уточнили: речь исключительно о пожилых людях, страдавших хроническими заболеваниями.

Примерно так же комментируют случаи смерти после приема вакцин от Pfizer и Moderna американские власти. Там в списке погибших уже 55 человек. Останавливать вакцинацию или публиковать дополнительные противопоказания там пока не спешат.