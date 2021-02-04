Мир в ожидании "Спутника V"

Публикацию в журнале Lancet по поводу эффективности "Спутника V" продолжают обсуждать во всем мире, особенно в свете того, что ситуация во многих странах ухудшается. Так, в Катаре возвращаются к жестким ограничениям из-за роста уровня заболеваемости, в Бразилии отмечают новые антирекорды по числу заразившихся за сутки. Какие меры принимают власти разных государств?

Почти 27 миллионов заболевших коронавирусом в США – темпы заболеваемости растут, а политики не могут договориться о том, как в таких условиях поддержать экономику и здравоохранение. Демократы через Конгресс добиваются, чтобы им дали право принимать подобные решения без республиканцев. Президент Байден уже пытался с ними договориться насчет объема помощи, но безрезультатно. Сейчас на их поддержку он уже не рассчитывает, а от вопросов журналистов по этому поводу старается уйти.

"Поддержат ли нас республиканцы? Ну, думаю, мы получим несколько их голосов", – признал президент США.

Напряжённая обстановка и в Европе. Португалия, где ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых в ЕС, своими силами не справляется. Команда из 26 немецких военных медиков экстренно прибыла в Лиссабон. С собой они привезли оборудование и аппараты ИВЛ – их в Португалии не хватает так же, как и мест в больницах. По словам властей, система здравоохранения близка к коллапсу.

В Австрии всемирно известный дворец Шонбрунн в самом центре Вены стал временным центром тестирования на COVID-19. Когда-то летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, входящая в список ЮНЕСКО теперь принимает записавшихся на медицинскую проверку жителей Вены.

В Хорватии прошли массовые протесты бизнесменов и предпринимателей. Несколько тысяч человек вышли на улицы Загреба, несмотря на запрет массовых собраний. Требовали пересмотреть ограничительные меры, поскольку они разоряют бизнес. Особенно пострадала ресторанная и фитнес-индустрия.

"Все это уже превратилось в сумасшествие. Дайте нам жить нормальной жизнью. Да, коронавирус существует, как и другие вирусы, но так запугивать людей, лишать их доходов – это ненормально", – уверен один из протестующих.

Тем временем, во всем мире продолжают обсуждать публикацию в авторитетном международном журнале Lancet по поводу эффективности российской вакцины "Спутник V". В Аргентине препарат назвали "большим сюрпризом для всего мира" и заявили, что он уже покорил всю Латинскую Америку. Шведские СМИ пишут, что российская вакцина с высокой вероятностью будет использоваться в стране.

А министр здравоохранения Италии и вовсе заявил, что Рим уже обращался к Европейскому агентству лекарственных средств, чтобы в ведомстве поторопились с оценкой и одобрением "Спутника V".

Британские СМИ отмечают, что успех этого препарата ставит дилемму перед Западом: по-прежнему придерживаться антироссийской идеологии или все же обратиться к здравому смыслу и начать сотрудничать ради спасения миллионов жизней в условиях пандемии.

В Германии заявляют, что за российской вакциной сейчас следит весь мир, как в 1957-м году наблюдали за тем, как Советский Союз запускал в космос первый искусственный спутник Земли. В Минздраве страны подтвердили, что Берлин с нетерпением ждет, когда же "Спутник V" будет одобрен в Европе. Пресс-секретарь министра здравоохранения Германии Тереза Наубер заявила: "Нет ни одного аргумента против использования российской вакцины в Европе. Единственное, что нам осталось, это дождаться, когда препарат будет проверен и одобрен на территории ЕС".

В Японии на фоне тяжелой ситуации с COVID-19 ввели штрафы за нарушение ограничительных мер – за отказ от госпитализации – 500 тысяч иен (почти 5 тысяч долларов), 3 тысячи – за отказ от медосмотра. Столько же заплатят владельцы баров и ресторанов за нарушение карантина. При этом режим чрезвычайной ситуации продлили, а распространение коронавируса признали неконтролируемым и взрывным. Работодателей обязали перевести 70 процентов сотрудников на удаленку. Покидать свои дома без особой необходимости нельзя.

А на Гавайях прибывающих туристов обязали устанавливать на телефон специальное приложение. Сделано это или нет, будут проверять прямо в аэропорту. Так местные власти хотят отслеживать, с кем контактировал человек, у которого обнаружат коронавирус.