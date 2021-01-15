Pfizer обеспокоила страны ЕС сокращением поставок вакцины

Американская фармацевтическая компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и Европу со следующей недели. Это решение означает, что Осло недополучит 7,8 тысячи доз лекарства.

Снижение поставок связано с тем, что компания модернизирует производственные мощности. Об этом сообщили в институте общественного здравоохранения Норвегии. Отмечается, что у них уже создан запас препарата на случай непредвиденных обстоятельств. При этом неясно, сколько американскому производителю потребуется времени для решения своих задач.

Министры здравоохранения ряда стран написали совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность случившимся. Они потребовали публично объяснить ситуацию, поскольку решение Pfizer снижает доверие к процессу вакцинации.

Еврокомиссия, в свою очередь, потребовала от американского производителя уже в первом квартале поставить в ЕС все положенные дозы лекарства.

Тем временем китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer после появившейся информации о смерти 23 человек в Норвегии. Напомним, что пожилые люди скончались именно после получения прививки. О призыве Китая сообщает газета Global Times.